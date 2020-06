Ducati Multistrada 950, ripartenza a Mezzogiorno

Il settore delle due ruote ha vissuto molto male lʼemergenza sanitaria scoppiata proprio nel bel mezzo della primavera, la sua stagione migliore. I costruttori riuniti nellʼ Ancma cercano di ripartire e hanno avanzato al governo una serie di misure: incentivi come per le bici , detassazioni, rinvio dello standard Euro 5 previsto a gennaio 2021 , visto che ci sono tanti mezzi Euro 4 invenduti.

Voci al momento inascoltate e allora le Case moto stanno cercando di giocare dʼanticipo, come Ducati che ha introdotto finanziamenti a tasso zero e la garanzia “4Ever” di 4 anni sulla gamma Multistrada. E proprio questa moto, nella versione 950, vediamo nella sua prima uscita “fuori regione” dopo il lockdown in un bellissimo itinerario da Ostuni a Maratea. Le due coste adriatica e tirrenica unite in uno scenario tutto mediterraneo e di rara magia tra Puglia e Basilicata.

La Ducati Multistrada 950 è una “travel enduro” robusta e affidabile, che monta il motore bicilindrico Testastretta di 937 cc e 113 CV di potenza, con oltre 100 Nm di coppia massima. È la piccola della famiglia Multistrada, eppure è una viaggiatrice coi fiocchi, che si fa valere anche per i 4 distinti Riding Mode: Touring, Sport, Urban ed Enduro. Di serie conta sullʼABS Cornering e sul Ducati Traction Control regolabile su 8 livelli, ma anche sulle raffinate sospensioni elettroniche gestite dal sistema Ducati Skyhook Suspension (DSS), esattamente come le versioni superiori 1260 S e 1260 Enduro.

Sulla Multistrada 950 cʼè inoltre la versione S connotata in senso sportivo, con sospensioni elettroniche e il cambio Ducati Quick Shift up & down, che non richiede lʼutilizzo della frizione, e pure il Cruise Control. I prezzi partono da 14.950 euro, la versione S da 16.890 euro. Fino al 30 giugno Ducati promuove la Multistrada 950 con finanziamento a tasso zero, anticipo di 7.690 euro e rate da 145 euro al mese. Con i 4 anni di garanzia inclusi.

Nello speciale motori anche la Ducati Multistrada 950