Pirelli nuovo Cinturato P7, il top degli pneumatici estivi

Tgcom24 ha parlato delle strategie Pirelli e del nuovo Cinturato P7 con Matteo Battaini, responsabile del Marketing Strategico dellʼazienda di pneumatici. Lʼauto dʼaltronde sarà un mezzo molto gettonato in questa fase di uscita dal lockdown, perché la paura del virus ne farà aumentare lʼuso di un buon 30% in Italia, come conferma una ricerca proprio di Pirelli svolta a cavallo tra aprile e maggio (ma in Cina il 68% userà di più lʼauto). E grazie al pacchetto di tecnologie Elect, il nuovo Cinturato P7 si presta particolarmente bene alle vetture elettriche e plug-in hybrid.

Il nuovo pneumatico parte dalla misura di 18 pollici, quindi si rivolge alle vetture premium. Sicuro e performante, è ora ancora più efficiente e sostenibile, e in frenata fa registrare fino a 4 metri in meno dalla velocità di 100 km/h allo stop completo del veicolo. Per Battaini offre 4 vantaggi indiscussi: la bassa resistenza al rotolamento, che significa minori attriti e minor scaricamento della batteria; riduzione del rumore; un maggior sostegno del peso, quindi anche per le auto elettriche che notoriamente sono più pesanti; una forte sollecitazione in partenza, fase in cui il Cinturato P7 offre maggior grip, anche su bagnato.

Gran parte del merito si deve alla nuova mescola, dotata di una sorta di “intelligenza meccanica”, poiché in grado di mutare il proprio comportamento in base alla temperatura di esercizio. In pratica, è come avere due mescole in una soltanto. Il nuovo pneumatico Pirelli può inoltre essere dotato delle tecnologie runflat e Seal Inside, che consentono cioè la guida dʼemergenza dopo una foratura (runflat) e la seconda lʼautoriparazione, iniettando un mastice che ripara in autonomia un foro fino a 4 millimetri di diametro.