Ohvale GP-0, il progetto per giovani centauri

Divertirsi alla “grande” in sella a una “piccola” moto, e non è una questione di taglia né di età né di sesso. Oddio, i ragazzi sono il target preferito della Ohvale GP-0 , ma anche le donne troveranno queste moto sportive molto intriganti, che è bene dire non sono minimoto e neanche “Pitbike”.

Il progetto Ohvale GP-0 si deve a Valerio Da Lio, esperienza di oltre 30 anni nel mondo del motociclismo. Il contributo tecnico di Mariano Fioravanzo ha poi chiuso il cerchio del progetto, che mira a creare un tipo di moto nuova. Piccola e facile da guidare, con cerchi da 10 pollici, ideale per iniziare i più giovani al mondo delle corse, ma lʼesuberanza di questi modelli è tale da offrire il divertimento e lʼemozione di guida di una vera moto. I campionati monomarca sono il sale di questʼimpegno, e peccato solo che siano sospesi in questa stagione contrassegnata dallʼemergenza coronavirus.

Moto con unʼergonomia impeccabile, con leve e pedane regolabili, è ideale nei kartodromi come nei circuiti racing professionali. Propedeutica per i più giovani, imperdibile per gli appassionati. Il design è caratterizzato dal pezzo unico codone/serbatoio, che assicura la massima solidità, mentre la benzina è contenuta in un sottoserbatoio di 3,5 litri. La parte anteriore è divisa in frontale, laterali e puntale/vasca per limitare i danni in caso di caduta.

I motori sono a 4 tempi, a due o quattro valvole, con potenze comprese fra gli 8 e i 25 CV e con cambi a marce o automatico. Lʼavviamento è elettrico o prettamente sportivo “kick start”, mentre lo scarico Arrow è in acciaio inox e carbonio. I prezzi della Ohvale GP-0 partono da 3.850 euro, per una gamma ampia e articolata.