Leasys presenta a Londra la sua “Redesign Mobility”

Sarà pure imminente (il 31 gennaio è vicino), ma la Brexit non può tagliare in un colpo solo i legami economici e finanziari col resto dʼEuropa. La conferma arriva da Leasys , la società di noleggio a lungo termine controllata da FCA Bank , che nel Regno Unito è cresciuta del 30% in appena due anni e continua la sua espansione nel resto del Vecchio Continente.

A Londra, nella stupenda cornice della National Gallery, Leasys ha presentato lʼaltro giorno “Redesign Mobility”, una sorta di vademecum sul futuro della mobilità, che in questo XXI secolo sta andando in direzioni completamente diverse da quanto fatto nel secolo scorso. Lʼoccasione è stata la mostra “Leonardo: Experience the Masterpiece”, ospitata presso il prestigioso museo londinese e di cui di cui Leasys è tra i main sponsor. Proprio il genio di Leonardo ha ispirato la lectio di Klaus Busse, Vice President of Design FCA EMEA Region, sul design Alfa Romeo.

Nel Regno Unito Leasys è entrata nel 2017 e a fine 2019 ha chiuso con oltre 9.000 ordini. In particolare, a novembre 2019 è stata registrata una crescita del 121% rispetto allo stesso mese del 2018. Oggi la società è tra le prime 20 nel Paese nel settore delle compagnie di noleggio e leasing, con una flotta composta da 13.150 veicoli. Leader in Italia, Leasys è attiva in 8 Paesi europei e punta a essere operativa in altri 5 entro il 2021, con una flotta complessiva di 450.000 veicoli.

A far da traino anche gli investimenti internazionali di FCA Bank, che tramite la sua filiale irlandese ha collocato un prestito obbligazionario da 850 milioni di euro (scadenza febbraio 2023). Si tratta di unʼemissione record per FCA Bank sul mercato Eurobond, dove ha raccolto ordini per oltre 3 miliardi di euro da oltre 200 investitori.