KTM presenta la 1290 Super Adventure S 2021

Con la sua mole e la grande cubatura, la moto esprime lʼevoluzione di KTM dal cross sportivo, in cui eccelle, verso nuovi segmenti di mercato. Rispetto alla versione precedente (la 1190 Adventure del 2013), il cannotto di sterzo è stato arretrato di 15 mm e il motore è stato riposizionato all’interno del telaio. Il forcellone a traliccio aperto è stato allungato, a tutto vantaggio della stabilità. Una moto potente ma anche equilibrata, che ha aperto nuovi orizzonti di mercato per la Casa austriaca.

Aggiornato è anche il motore, perché il bicilindrico a V di 75° da 1.301 cc è adesso omologato Euro 5. Sempre molto potente, eroga 160 CV di potenza e 138 Nm di coppia massima. Il Controllo di Trazione è stato aggiornato, come anche lʼABS cornering, e il Riding Mode si arricchisce della funzione Rally (a richiesta), in aggiunta a quelle di serie: Rain, Street, Sport e Offroad. Una moto che regala dunque grande piacere di guida, e poi ha una sella nuova, divisa in due parti e che prevede che la seduta del pilota sia regolabile in altezza di 20 mm, offrendo così maggior comfort nei viaggi lunghi.

Anche la posizione del manubrio e delle leve è personalizzabile, a tutto vantaggio della corretta triangolazione tra pedane, sella e manubrio. Tra le novità del modello 2021, lʼinnovativo serbatoio da 23 litri con tappo per il rifornimento “key less” e la nuova strumentazione con lʼampio display TFT da 7 pollici. La KTM 1290 Super adventure S 2021 arriverà a marzo al prezzo di 18.950 euro, franco concessionario incluso.

Nello speciale motori anche la nuova KTM 1290 Super Adventure S