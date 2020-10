Due modelli che si pongono al vertice della sportività KTM e sviluppati in concorso con il team Red Bull KTM Factory Racing Rally. Il punto di partenza sta nel nuovo, potente motore bicilindrico a 4 tempi di cilindrata superiore, 899 cc, omologato Euro 5 e capace di erogare 105 CV di potenza e 100 Nm di coppia massima a 6.500 giri. Il cambio Quickshifter+ e il silenziatore Akrapovič infondono il carattere sportivo alle moto, che si avvale anche del Riding Mode Rally di serie e di ABS e controllo di trazione di ultima generazione.

Ma queste sono moto che vanno vissute anche per lunghi viaggi, per un turismo avventuroso e perciò hanno bisogno di una ciclistica robusta, poderosa. Ecco allora le sospensioni professionali WP XPLOR Pro Components, completamente regolabili, mentre per il comfort di viaggio ecco le pedane rally, la sella diritta alta da terra 910 mm, il cupolino e i deflettori trasparenti. Le protezioni del serbatoio in fibra di carbonio rappresentano un ulteriore elemento di qualità, al pari della frizione rinforzata e del Cruise Control integrato nel manubrio.

Le nuove KTM 890 Adventure R Rally e KTM 890 Adventure R saranno prodotte in edizione limitata di 700 unità. Gli ordini sono già disponibili online al link: https://www.KTM.com/it-it/890-adventure-r-rally.html#preorder. Il prezzo di listino è fissato in 21.200 euro, IVA e franco concessionario inclusi.