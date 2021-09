Jeep Grand Cherokee, la prima volta ibrida ricaricabile

Jeep ha presentato la quinta generazione della sua ammiraglia Grand Cherokee . Un Suv “enorme”, e non tanto per le dimensioni pur notevoli, ma per lʼeccezionale qualità tecnica e dinamica che, da sempre, lo caratterizzano. Ne ha dato anche un piccolo saggio ‒ nella versione ibrida elettrica Trailhawk 4xe ‒ nel corso della presentazione ieri ad Auburn Hills , Michigan, storico quartier generale Chrysler nellʼarea metropolitana di Detroit.

La prima novità importante sta proprio nella configurazione ibrida plug-in che entra per la prima volta nella gamma Grand Cherokee. È la versione 4xe, che in casa Jeep già conosciamo sui Suv più piccoli Renegade e Compass. Formidabile nellʼoffroad, la versione Grand Cherokee Trailhawk 4xe ha percorso l’impegnativo Rubicon Trail in modalità full electric, erogando tutta la potenza dei 375 CV del motore V8 termico 5.7 e la coppia di 637 Nm, ma contando pure sul sistema di disconnessione della barra stabilizzatrice che ottimizza la trazione su rocce e terreni difficili.

In base alle versioni ci sono poi tre tipi di trazione 4x4: Quadra-Trac I, Quadra-Trac II e Quadra-Drive. Tutte le versioni di Jeep Grand Cherokee 5° generazione dispongono poi di sospensioni anteriori e posteriori indipendenti, alcune di sospensioni pneumatiche Quadra-Lift con ammortizzazione elettronica semi-attiva, che consentono una capacità di guadare corsi dʼacqua profondi più di 60 centimetri. Eccellente la capacità di traino: col motore V8 il nostro “gippone” può rimorchiare fino a 3.265 kg di peso.

Upgrade significativo anche per gli interni, dove debutta il sistema Uconnect 5 dotato di schermo da 10,1 pollici e, soprattutto, con una capacità di risposta 5 volte superiore rispetto allʼinfotainment precedente. Gli aggiornamenti over-the-air (OTA) dimostrano la superiore connettività del veicolo, che conta pure su un esclusivo display interattivo da 10,25 pollici per il passeggero anteriore e display da 10,1 pollici per i passeggeri dei sedili posteriori (con Amazon Fire TV incluso negli Usa). La nuova Jeep Grand Cherokee arriverà nelle concessionarie in Nord America entro fine anno, ma in Europa la vedremo soltanto a metà 2022.