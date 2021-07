EV Day Stellantis, auto elettriche al 70% in Europa nel 2025

Una galassia di 14 brand , tutti con la propria distinta personalità ma accomunati da un solo obiettivo: lʼelettrificazione. Stellantis ha annunciato ieri, nel corso dellʼ EV Day ad Amsterdam, che investirà oltre 30 miliardi di euro entro il 2025 per intensificare la produzione di veicoli ibridi ed elettrici. Lʼobiettivo è portare questi veicoli al 70% delle vendite in Europa e oltre il 40% negli Stati Uniti entro il 2030.

Per soddisfare a livello globale questʼambizione, Stellantis lancerà 4 nuove piattaforme destinate ai veicoli elettrificati (Bev-by-design). Sono piattaforme con un elevato livello di flessibilità, cioè ciascuna permetterà di costruire differenti modelli ma condividendo i componenti, sì da creare più efficienti economie di scala. Ogni piattaforma potrà supportare fino a due milioni di veicoli lʼanno. Per far fronte alla sfida il gruppo italo-francese-americano ha studiato una strategia globale di approvvigionamento delle batterie che prevede oltre 260 GigaWattora (GWh) entro il 2030. Serviranno 5 gigafactory in Europa e in Nord America, in Italia la gigafactory si farà a Termoli.

I modelli elettrificati che entreranno in produzione da qui al 2025 prevedono una duplice tipologia di batteria: la prima ad alta densità energetica e unʼaltra priva di nichel e cobalto entro il 2024. Le autonomie di marcia previste vanno dai 500 agli 800 chilometri. Ma il vero salto tecnico ci sarà nel 2026, quando saranno introdotte le batterie allo stato solido, in grado di ricaricarsi nellʼarco di brevi soste e perciò con la massima efficienza di tempi e percorrenze.

Jeep Grand Cherokee 4xe

Nel corso dell’EV Day 2021, Stellantis ha poi svelato le prime immagini della nuova Jeep Grand Cherokee 4xe Plug-in Hybrid 2022. Il Suv simbolo di Jeep, venduto in 7 milioni di unità nel mondo, celebra così nel migliore dei modi gli 80 anni del brand. Irresistibile nellʼoffroad, Grand Cherokee è spinto da due possenti motori a benzina V6 da 290 CV e V8 da 360 CV. Al prossimo Salone di New York dʼinizio autunno, Grand Cherokee sarà svelata poi nelle nuove fattezze della quinta generazione.

Stellantis, 14 brand uniti nell’elettrificazione

Ecco gli slogan che il gruppo ha coniato per ognuno dei brand della galassia:

Abarth – “Heating Up People, But Not the Planet”

Alfa Romeo – “From 2024, Alfa Becomes Alfa e-Romeo”

Chrysler – “Clean Technology for a New Generation of Families”

Citroën – “Citroën Electric: Well-Being for All!”

Dodge – “Tear Up the Streets… Not the Planet”

DS Automobiles – “The Art of Travel, Magnified”

Fiat – “It’s Only Green When It’s Green for All”

Jeep – “Zero Emission Freedom”

Lancia – “The Most Elegant Way to Protect the Planet”

Maserati – “The Best in Performance Luxury, Electrified”

Opel/Vauxhall – “Green is the New Cool”

Peugeot – “Turning Sustainable Mobility into Quality Time”

Ram – “Built to Serve a Sustainable Planet”

Veicoli commerciali – “The Global Leader in e-Commercial Vehicles”