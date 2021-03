Stellantis, il 2020 regala cedole per un miliardo di euro

Il presidente di Stellantis Carlos Tavares lʼha detto ieri, allʼapprovazione dei conti delle due società fuse: “Siamo sani e forti”. Non cʼè da temere quindi se dalle casse della giovane società escano più soldi di quanto sarebbe necessario far uscire. Il dividendo speciale per la fusione, pari a un miliardo di euro, è il giusto riconoscimento per quegli azionisti Stellantis che hanno permesso di creare un colosso con una quindicina di marchi in portafoglio. E pazienza se FCA ha chiuso il 2020 in sostanziale pareggio, mentre PSA ha registrato profitti netti per 2,2 miliardi di euro, anche perché con i valori “adjusted” il risultato è ben più positivo: 1,9 miliardi di euro di utili netti per FCA.

FCA ha chiuso il 2020 con un fatturato di 86,6 miliardi, in calo del 20% rispetto al 2019, ma con ottimi recuperi nel quarto trimestre dellʼanno. Soprattutto in Nord America, dove i marchi Jeep, Chrysler, Dodge e Ram hanno permesso di chiudere lʼanno del covid con utili operativi (ebit adjusted) pari a 2,3 miliardi di euro. Il flusso di cassa industriale (free cash flow) alla fine è risultato pari a 3,9 miliardi di euro.

Fatturato in calo più o meno dello stesso livello ‒ 18,7% in meno ‒ per il gruppo PSA, a 60,7 miliardi. Oltre agli utili netti per 2,2 miliardi, chiude anche con 3,4 miliardi di utili operativi “adjusted”. Il secondo semestre è stato da record per le attività auto e il free cash flow ammonta a fine anno a 2,7 miliardi di euro. E le prospettive per crescere in questo 2021 ci sono: le vendite sono stimate in aumento del 10% in Europa e dellʼ8% in Nord America.