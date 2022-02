Ibrido e trazione integrale, i must delle nuove BMW X3 e X4

Nuove BMW X3 e X4 a braccetto Ufficio stampa 1 di 67 Ufficio stampa 2 di 67 Ufficio stampa 3 di 67 Ufficio stampa 4 di 67 Ufficio stampa 5 di 67 Ufficio stampa 6 di 67 Ufficio stampa 7 di 67 Ufficio stampa 8 di 67 Ufficio stampa 9 di 67 Ufficio stampa 10 di 67 Ufficio stampa 11 di 67 Ufficio stampa 12 di 67 Ufficio stampa 13 di 67 Ufficio stampa 14 di 67 Ufficio stampa 15 di 67 Ufficio stampa 16 di 67 Ufficio stampa 17 di 67 Ufficio stampa 18 di 67 Ufficio stampa 19 di 67 Ufficio stampa 20 di 67 Ufficio stampa 21 di 67 Ufficio stampa 22 di 67 Ufficio stampa 23 di 67 Ufficio stampa 24 di 67 Ufficio stampa 25 di 67 Ufficio stampa 26 di 67 Ufficio stampa 27 di 67 Ufficio stampa 28 di 67 Ufficio stampa 29 di 67 Ufficio stampa 30 di 67 Ufficio stampa 31 di 67 Ufficio stampa 32 di 67 Ufficio stampa 33 di 67 Ufficio stampa 34 di 67 Ufficio stampa 35 di 67 Ufficio stampa 36 di 67 Ufficio stampa 37 di 67 Ufficio stampa 38 di 67 Ufficio stampa 39 di 67 Ufficio stampa 40 di 67 Ufficio stampa 41 di 67 Ufficio stampa 42 di 67 Ufficio stampa 43 di 67 Ufficio stampa 44 di 67 Ufficio stampa 45 di 67 Ufficio stampa 46 di 67 Ufficio stampa 47 di 67 Ufficio stampa 48 di 67 Ufficio stampa 49 di 67 Ufficio stampa 50 di 67 Ufficio stampa 51 di 67 Ufficio stampa 52 di 67 Ufficio stampa 53 di 67 Ufficio stampa 54 di 67 Ufficio stampa 55 di 67 Ufficio stampa 56 di 67 Ufficio stampa 57 di 67 Ufficio stampa 58 di 67 Ufficio stampa 59 di 67 Ufficio stampa 60 di 67 Ufficio stampa 61 di 67 Ufficio stampa 62 di 67 Ufficio stampa 63 di 67 Ufficio stampa 64 di 67 Ufficio stampa 65 di 67 Ufficio stampa 66 di 67 Ufficio stampa 67 di 67 leggi dopo slideshow ingrandisci

Nellʼupgrade operato da BMW è poi immancabile il passaggio di grado verso lʼelettrificazione, così che la gamma motori a benzina dei nuovi X3 e X4 è tutta mild hybrid a 48 V. Poi ci sono anche i classici motori diesel Euro 6 e la moderna soluzione ibrida ricaricabile benzina/elettrica: la versione xDrive30e della BMW X3 sviluppa 215 kW di potenza (pari a 292 CV), fa circa 50 km a emissioni zero e consuma mediamente poco più di due litri per 100 chilometri! Non manca la variante interamente elettrica iX3. I due super Suv sono ora più digitali e con un equipaggiamento allʼapice del mercato, tanto che il cliente (perlopiù business) troverà tutto quel che può desiderare in unʼauto e per ragioni di lavoro e per piacere di guida.

Il restyling estetico di X3 terza generazione (per X4 siamo invece alla seconda) parte dal frontale, ridisegnato per dare unʼenfasi ancor maggiore al look offroad, e con i fari smussati di circa 10 millimetri. Lo stesso frontale cʼè sulla X4, ma qui si aggiunge lʼesclusiva griglia a rete del classico doppio rene BMW. Gli interni presentano un nuovo sistema dʼinfotainment con schermi da 10,25 oppure 12,3 pollici e il climatizzatore a tre zone. Per arricchire i due SUV cʼè anche il pacchetto sportivo M. Optional di pregio sono i fari LaserLight, con una portata pazzesca del fascio di luce che raggiunge i 650 metri.

Tutte le motorizzazioni delle nuove BMW X3 e X4 si accompagnano al cambio automatico Steptronic a 8 rapporti. La connettività a bordo integra i sistemi operativi Apple e Android, con Amazon Alexa installabile e aggiornamenti over-the-air (OTA) disponibili, oltre alla gestione della vettura da remoto tramite My BMW App. I prezzi partono da 56.200 euro per la nuova X3 e da 60.700 euro per la X4. La versione ibrida plug-in X3 xDrive30e costa 66.500 euro, mentre per la possente versione M40i da 360 CV e 500 Nm di coppia servono più di 75.000 euro.

