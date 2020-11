BMW X3 xDrive 30e, con la “spina” cambia il mood

Il Suv BMW più venduto nel mondo è X3 ed è perciò questo il candidato numero uno ad abbracciare il processo in corso. Tgcom24 ha provato a Roma la versione xDrive30e, cioè lʼibrida benzina/elettrica ricaricabile. Sempre lʼX3 sarà il primo Suv BMW al 100% elettrico, lʼiX3 che arriverà nel 2021. Anno di svolta, che vedrà anche il debutto della BMW i4 e della iNext. Ma andiamo alla nostra prova, partendo dalle stimmate delle auto ibride plug-in: la trazione 4x4 a gestione elettronica e tanta coppia (420 Nm fin dal primo colpo sullʼacceleratore), per scatti fulminei. La BMW X3 xDrive30e le fa sue, eppure nel nostro test drive le differenze di questo tipo di trazione si notano.

La guida è molto fluida, lineare, perché il motore elettrico integrato nella trasmissione (automatica ZF a 8 rapporti) dà il suo leggero apporto in termini di maggior potenza senza mai strappi, così i cambi di marcia non si sentono quasi mai. Ci si aspetterebbe il “brivido” sportivo degno del nome BMW, ma qui non ce nʼè traccia, anche perché il Suv è un poʼ pesante (le batterie gravano!) e nei cambi di direzione questa maggior rigidità negli spostamenti si avverte. Dunque cʼè un prezzo da pagare nel passaggio da una classica BMW con motore a combustione (e magari turbo) a unʼauto uguale sì per carrozzeria ma ecosostenibile. Il punto allora è: siamo disposti a pagarlo?

I 50 g/km di CO2 sono per molti un valore, come anche il fatto di marciare a emissioni zero per una cinquantina di chilometri, e alla velocità massima di 135 km/h (ma 210 in modalità non 100% elettrica). Un valore che se anche contasse poco per automobilisti navigati e allenati ai vapori dei combustibili, nellʼorizzonte degli attuali adolescenti probabilmente conterà di più. BMW lo sa ed è perciò che intende portare al 50% entro il 2030 la produzione di veicoli elettrificati sul totale. E poi chi dice che i giovani sensibili allʼambiente non si divertano lo stesso quando si mettono al volante? Prendiamo le accelerazioni, provate in prima persona sugli stradoni della capitale: da 0 a 100 in 6 secondi! La nostra X3 xDrive30e lo fa e ci piace da morire.

Se poi ci aggiungiamo lʼarmamentario digitale che il Suv alla “spina” tedesco propone, allora sì che si parla la stessa lingua dei giovani. Ci sono due schermi touch dentro, uno a centro plancia da 10,25 pollici ed è come un tablet e poi, dietro il volante, uno schermone da 12,3 pollici dove poter controllare tutte le funzioni di guida (e non solo), senza dimenticare lʼhead-up display sul parabrezza e BMW è stata la prima Casa a introdurlo. Insomma, complice anche lʼabito bianco del modello da noi provato, pare davvero di essere di fronte a una svolta anche nella nomea BMW: pulizia, silenziosità, rispetto dellʼambiente.

A bordo tutto è super confortevole e i doppi vetri isolanti tengono ben distante i rumori del mondo esterno. Chiudiamo con i tempi di ricarica delle batterie: 3 ore e mezzo con la Wallbox BMW, massimo 6 ore con prese tradizionali. Considerando la mole del Suv, niente male. E un altro bel segnale arriva dal listino prezzi, la X3 xDrive30e è offerta in Italia in 5 versioni (cʼè anche la M Sport) a partire da 59.000 euro. La forbice di prezzi con le versioni solo benzina si sta riducendo.