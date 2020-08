BMW iX3, nasce il Suv elettrico della Serie X

BMW prepara il primo Suv della serie X interamente elettrico . È la X3 a interpretare la nuova sfida e sarà pronto già per la fine di questʼanno. Lʼinedita BMW iX3 non perderà le stimmate offroad del Suv, ma evolve il suo sistema di propulsione e trasmissione in un ambito più efficiente.

Allʼinterno della gamma BMW X3, la versione elettrica rappresenta la ciliegina sulla torta, visto che il poderoso Suv è già proposto con motorizzazioni ibride plug-in, oltre che benzina e diesel. La iX3 utilizza la quinta generazione della tecnologia BMW eDrive, le cui batterie ad alta tensione hanno unʼelevata capacità di ricarica: bastano 34 minuti per passare da 0 allʼ80% di piena capacità. Lʼautonomia di marcia massima è pari a 520 chilometri, una vera alternativa ai crossover Tesla. Il motore elettrico sviluppa lʼequivalente di potenza di 286 CV e una coppia massima di 400 Nm, accelerando da 0 a 100 km/h in 6,8 secondi e raggiungendo la velocità massima di 180 orari (limitata elettronicamente).

Come da tradizione del costruttore bavarese, la trazione è inviata alle ruote posteriori, così da ricreare la classica esperienza di guida BMW, perché elettrico non significa meno piacere di guida né minor sensibilità al volante. Auto modernissima, la BMW iX3 dispone di un modulo a batterie con 188 celle prismatiche, il più efficiente oggi sul mercato, del quale sarà dotata anche la futura Serie 4 Gran Coupé (che vedremo nel 2021). Il potenziale di ricarica rapida del Suv arriva fino a 150 kW a corrente continua, come dire “troppo avanti” rispetto agli standard medi delle colonnine pubbliche in Europa.

