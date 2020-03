La Rimini di Fellini per il lancio della Full Electric

LʼItalia che perde occasioni per colpa del coronavirus si vede anche nei tanti happening (e affari!) cancellati per lʼemergenza sanitaria. È il caso della MINI elettrica , per il cui debutto nel Belpaese era stato organizzato a Rimini un calendario importante di eventi, legati anche al centenario di Federico Fellini , nato nel capoluogo romagnolo il 20 gennaio 1920.

Partiamo dallʼauto, la MINI Cooper SE con carrozzeria a 3 porte, prima MINI al 100% elettrica. Un modello che proietta la Casa inglese in una nuova era, a cominciare dal design specifico, con lʼassetto rialzato di 18 mm che serve per posizionare le batterie a ioni di litio. Il motore da 135 kW (pari a 184 CV) promette tanta vivacità ‒ da 0 a 100 in 7,3 secondi ‒ e lo stesso piacere di guida delle MINI tradizionali. Il cambio automatico Steptronic favorisce la marcia in città, ma il guidatore può scegliere tra 4 modalità di guida, di cui anche una Sport. Lʼautonomia di marcia a batterie cariche arriva fino a 270 chilometri e per la ricarica è sufficiente la convenzionale presa domestica, in alternativa cʼè la Wallbox per la ricarica veloce fino a 50 kW.

MINI Cooper SE è chiaramente unʼauto moderna e connessa, anche per la navigazione. Offre tanti servizi da remoto, dalla chiusura/apertura dellʼauto alla visualizzazione dello stato di carica delle batterie e dellʼautonomia residua. A richiesta cʼè anche il pacchetto MINI Connected Navigation Plus, che include uno schermo a colori da 8,8 pollici e la funzione di ricarica wireless. In Italia la MINI Full Electric è disponibile in 4 allestimenti a partire da 27.900 euro.

Il legame con la Rimini di Fellini

Per i 100 anni dalla nascita del grande regista, Rimini ha organizzato tantissimi eventi celebrativi, purtroppo squassati dallʼemergenza Covid-19. Il castello Sismondo aveva approntato la mostra “Fellini 100 Genio immortale”. In queste immagini vediamo la MINI elettrica muoversi leggera per la città, in luoghi felliniani come la Piazza Cavour de “I Vitelloni”, il Grand Hotel di “Amarcord” e il Cinema Fulgor dove il piccolo Federico sʼinnamorò della settima arte. MINI racconta questo viaggio con il podcast: “La prima svolta di Federico Fellini”. È disponibile su Spotify, Apple Podcast, Spreaker, Google Podcast allʼindirizzo: https://gopod.me/MINI-fellini.