Al via la prevendita 28 agosto 2019 08:30 MINI Full Electric, lʼidea pulita della Casa di Oxford Autonomia fino a 270 km con emissioni zero

Il prossimo decennio sarà quello dellʼauto elettrica. Tanti i segnali che arrivano dai costruttori, ma alla data del 2030 i veicoli elettrici in circolazione nel mondo saranno soltanto il 25%. I mercati più evoluti però ‒ Europa inclusa ‒ spunteranno percentuali maggiori e questo spiega lʼimpegno a produrre vetture a emissioni zero. Come MINI, che ha già lanciato la prevendita online della versione Full Electric, il cui esordio ufficiale è previsto il 7 marzo 2020.

MINI Full Electric, in Italia da 33.900 euro Ufficio stampa 1 di 21 Ufficio stampa 2 di 21 Ufficio stampa 3 di 21 Ufficio stampa 4 di 21 Ufficio stampa 5 di 21 Ufficio stampa 6 di 21 Ufficio stampa 7 di 21 Ufficio stampa 8 di 21 Ufficio stampa 9 di 21 Ufficio stampa 10 di 21 Ufficio stampa 11 di 21 Ufficio stampa 12 di 21 Ufficio stampa 13 di 21 Ufficio stampa 14 di 21 Ufficio stampa 15 di 21 Ufficio stampa 16 di 21 Ufficio stampa 17 di 21 Ufficio stampa 18 di 21 Ufficio stampa 19 di 21 Ufficio stampa 20 di 21 Ufficio stampa 21 di 21 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

MINI Full Electric rappresenta la soluzione di mobilità urbana a emissioni zero della Casa di Oxford. Avrà la carrozzeria a 3 porte ma con un design specifico rispetto al modello con motori termici, a cominciare dallʼassetto rialzato di 18 mm per posizionare le batterie a ioni di litio. Ciò che non cambia (è la promessa degli ingegneri britannici) è il feeling di guida e il divertimento legati al nome e alla tradizione MINI. Le dotazioni di serie includono i fari a LED, il climatizzatore automatico bizona, il riscaldamento con tecnologia a pompa di calore, il riscaldamento ausiliario, il freno di stazionamento elettrico e il MINI Connected Navigation.

La potenza erogata dal motore elettrico è pari a 135 kW (equivalenti a 184 CV), e la presa di ricarica diretta e continua è supportata fino a 50 kW. In tre ore e mezzo le batterie agli ioni di litio si ricaricano completamente, ma con una modalità rapida bastano 35 minuti per ottenere lʼ80% e due ore e mezzo per la ricarica completa. La nuova MINI Full Electric garantisce unʼautonomia di marcia tra 235 e 270 chilometri, unʼassicurazione totale per la fruibilità cittadina della vettura. Le prestazioni sono eccellenti: lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 7,3 secondi, mentre la velocità massima raggiunge i 150 orari.

Il cambio automatico Steptronic favorisce la marcia in città, ma il guidatore può scegliere tra 4 modalità di guida (una Sport) e due di recupero dellʼenergia in frenata. Il volume del bagagliaio di 211 litri, espandibile a 731 litri reclinando gli schienali posteriori, non è inferiore a quello della normale MINI 3 porte. Gli standard di sicurezza garantiti dal gruppo BMW vanno ben oltre i requisiti standard previsti per le auto elettriche, tanto che il motore elettrico è protetto dal supporto rinforzato del paraurti e dal telaio di supporto del motore.

Con un peso a vuoto di 1.365 chilogrammi, MINI Full Electric pesa solo 145 kg in più della MINI Cooper S 3 porte con trasmissione Steptronic. In Italia la MINI Full Electric costa a partire da 33.900 euro, le prenotazioni online sono già state avviate sulla piattaforma online https://electric.mini.it/ e bastano 500 euro di anticipo.