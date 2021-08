BMW nuovi X3 M Competition e X4 M Competition

Immaginate un possente Suv della gamma BMW X , provate a iniettargli la potenza motoristica di una BMW M e avrete così il più riuscito esempio di crossover sportivi. Due in realtà i modelli in questione: i nuovi X3 M Competition e X4 M Competition . Suv nellʼaspetto ma pensati per le alte prestazioni, come fossero due sports car da circuito.

Le specifiche tecniche dei due Sports Activity Vehicle BMW traggono spunto, infatti, dal know-how agonistico della Casa bavarese, impegnata in tanti campionati monomarca e granturismo. Il potenziale di trazione delle nuove X3 M Competition e X4 M Competition è impressionante: il motore 6 cilindri in linea benzina raggiunge il picco di potenza di 510 CV, per una coppia massima che sale a 650 Nm, vale a dire 50 Nm in più di prima, così da limare di tre decimi lo spunto in accelerazione. Per passare da 0 a 100 km/h servono ora 3,8 secondi, e considerata la mole dei veicoli è un dato pazzesco.

Il principale intervento tecnico adottato dagli ingegneri bavaresi riguarda lʼalbero motore delle nuove X3 e X4 M Competition, che ora è lo stesso di tipo leggero dei modelli BMW M3 e M4. Due sportive purosangue, che favoriscono la trasmissione di coppia a regimi superiori e un raffreddamento più efficiente. Il risultato è conseguente, lo dimostra la velocità massima che gli ingegneri fissano elettronicamente a 250 km/h, ma con il pacchetto opzionale M Driverʼs Package si arriva a 285 km orari.

Lʼesperienza racing si ritrova nella particolare coppa dellʼolio motore a due camere separate, più leggera e con un canale di aspirazione integrato che eroga lʼolio in maniera bilanciata e ottimizzata, ad esempio nelle forti accelerazioni longitudinali e laterali. Il lancio sul mercato delle nuove BMW X3 M Competition e X4 M Competition è previsto questo mese di agosto. Prezzi da esteti della categoria, rispettivamente 102.600 e 107.350 euro.