Nuova BMW iX3, tecnologia a gogò per il Suv elettrico

Ventʼanni 20 la X3 segnò lʼingresso di BMW nel segmento degli Sports Utility (o Sports Activity, come amano definirli a Monaco), e oggi lo stesso veicolo, ristilizzato, affronta unʼaltra rivoluzione: quella elettrica. Nella gamma della nuova X3 cʼè infatti la variante iX3 , e prima ancora della inedita iX (che debutterà in seguito), sarà proprio la iX3 a essere dotata per la prima volta della tecnologia BMW eDrive di quinta generazione .

Prima BMW dotata del powertrain eDrive di 5° generazione Ufficio stampa 1 di 34 Ufficio stampa 2 di 34 Ufficio stampa 3 di 34 Ufficio stampa 4 di 34 Ufficio stampa 5 di 34 Ufficio stampa 6 di 34 Ufficio stampa 7 di 34 Ufficio stampa 8 di 34 Ufficio stampa 9 di 34 Ufficio stampa 10 di 34 Ufficio stampa 11 di 34 Ufficio stampa 12 di 34 Ufficio stampa 13 di 34 Ufficio stampa 14 di 34 Ufficio stampa 15 di 34 Ufficio stampa 16 di 34 Ufficio stampa 17 di 34 Ufficio stampa 18 di 34 Ufficio stampa 19 di 34 Ufficio stampa 20 di 34 Ufficio stampa 21 di 34 Ufficio stampa 22 di 34 Ufficio stampa 23 di 34 Ufficio stampa 24 di 34 Ufficio stampa 25 di 34 Ufficio stampa 26 di 34 Ufficio stampa 27 di 34 Ufficio stampa 28 di 34 Ufficio stampa 29 di 34 Ufficio stampa 30 di 34 Ufficio stampa 31 di 34 Ufficio stampa 32 di 34 Ufficio stampa 33 di 34 Ufficio stampa 34 di 34 leggi dopo slideshow ingrandisci

Qualità, modernità, affidabilità e persino un ottimo valore di mercato (si parte da 70.900 euro) non difettano certo al Suv, che nel design esprime lo stesso linguaggio della nuova BMW X3. Il classico “doppio rene” della griglia è adesso più grande e sembra quasi esplodere fra i gruppi ottici, più sottili di circa 10 millimetri ma molto efficienti. Anche le luci posteriori denotano grande effetto, grazie allʼeffetto 3D dei LED. La nuova BMW iX3 con pacchetto M Sport offre i cerchi aerodinamici M da 20 pollici (optional) in alternativa a quelli standard da 19 pollici. A richiesta anche i BMW Laserlight per unʼilluminazione perfetta della strada.

Grande il balzo tecnologico degli interni, una prerogativa un poʼ di tutte le auto elettriche. Il raggruppamento di schermi completamente digitale integra il quadro strumenti da 12,3 pollici e un Control Display ingrandito, mentre il BMW Controller sulla console centrale della leva del cambio permette di gestire le varie funzioni di guida, inclusi i pulsanti del Driving Experience Control e il freno di stazionamento. I sedili sportivi sono realizzati con un rivestimento tutto nuovo, il Sensatec traforato, mentre le modanature standard sono nellʼinedita finitura Aluminium Rhombicle dark.

Veniamo ora al powertrain elettrico, che sviluppa la potenza massima di 210 kW (286 CV), per una coppia massima di 400 Nm e unʼautonomia di 460 km con una singola ricarica. La potenza è trasmessa alle ruote posteriori e lʼaccelerazione da 0 a 100 km/h si compie in 6,8 secondi. La batteria ad alto voltaggio da 80 kWh è specifica per questo modello, che fra le varie modalità di ricarica prevede anche quella rapida in corrente continua (DC) fino a 150 kW. In pratica con 10 minuti di ricarica rapida si ottiene una riserva di energia sufficiente a percorrere 100 chilometri circa.

Superba la dotazione di sistemi di assistenza. Di serie è il Driving Assistant Professional e include lʼassistente alle sterzate e al mantenimento di corsia, ma anche lʼActive Cruise Control con funzione Stop&Go, lo Speed Limit Assist automatico e tutte le funzioni di parcheggio assistito. Quanto a comfort, il BMW Live Cockpit Professional include il sistema di navigazione BMW Maps basato su cloud e dialoga naturalmente con tutti i sistemi operativi. La nuova BMW iX3 è già disponibile in prevendita, nei due allestimenti Inspiring e Impressive e a prezzi che partono da 70.900 euro.