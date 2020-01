Harley-Davidson Touring Road Glide

Il settore delle motociclette elettriche è in grande spolvero e Harley-Davidson non si sottrae alla scommessa (con la LiveWire già pronta), ma per il 2020 saranno ancora le classiche custom e touring a trainare il destino della Casa di Milwaukee. Fra queste lʼenorme, steroidea Road Glide Limited , che vedremo alla prossima edizione di Motor Bike Expo , in programma a Verona dal 16 al 19 gennaio.

In anteprima la vediamo in questo video. Si tratta di una straripante luxury-touring da oltre 400 chili di peso, mastodontica ma adatta a tutti, visto che lʼaltezza della sella da terra è di soli 735 millimetri. Certo ci vuole vigore a gestirne la stazza su strada, ma in aiuto vengono le sospensioni premium, con precarico posteriore facilmente regolabile per una guida fluida e sicura, e i freni combinati elettronicamente Reflex Brembo, con ABS e controllo di trazione. Il motore Milwaukee-Eight 114 eroga una corposa coppia massima di 164 Nm e ciò aiuta lʼagilità di questa… non agile touring custom.

Una vera Harley-Davidson insomma, con il plus prestigioso di una carenatura interna lucida, le manopole riscaldate, i doppi fari diurni a LED, i medaglioni parafango anteriori e posteriori e il nuovo serbatoio. Non manca il sistema dʼinfotainment Boom! Box GTS con touchscreen a colori. A Verona la luxury-touring sarà accompagnata da altre moto della Casa americana, come la maxi-enduro Panamerica e la nuova naked Bronx. Quanto alla la Road Glide Limited ci sono a listino ben nove opzioni di colore, per prezzi che partono da 29.900 euro.

