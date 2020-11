Ford chiude il cerchio di Kuga con la Full Hybrid

Ford Europe ha presentato la terza variante ibrida di Kuga , il Suv di segmento C che già attualmente è disponibile in versione mild hybrid a 48 Volt e ibrida plug-in ricaricabile . La novità è che la terza generazione di Kuga è Full Hybrid (FHEV) , cioè ammette ampie sessioni di utilizzo a batteria, senza però che si debbano ricaricarle come nei modelli “alla spina” plug-in.

Una motorizzazione di grande efficienza la FHEV, con 190 CV di potenza e che promette di fare fino a 1.000 km con un pieno di benzina. Il motore termico della nuova Kuga ibrida è il 4 cilindri 2.5 benzina a ciclo Atkinson, cui è abbinato il sistema full hybrid che, ad esempio, avvia il Suv sempre in elettrico. Cʼè anche la funzione di veleggiamento (coasting) a motore spento, grazie al potenziale di ricarica in frenata, che consente a questo grande Suv di marciare a velocità di crociera senza inquinare né sprecare benzina. I consumi medi si attestano infatti sui 5,4 litri per 100 km, praticamente il livello di unʼutilitaria moderna.

Ford Kuga Full Hybrid è disponibile sia a trazione anteriore che integrale, mentre il cambio è CVT a variazione continua. Le batterie agli ioni di litio sono raggruppate in un modulo da 60 celle e sviluppano 1,1 kWh di potenza, ma non incidono sulla funzionalità del Suv, che offre spazio a volontà per 5 persone a bordo e offre un volume di carico nel bagagliaio che sfiora i 1.500 litri (1.481 per la precisione) reclinando la seconda fila di sedili. Non solo, ma le versioni a trazione anteriore riescono a trainare rimorchi fino a 1.600 chili. Arriverà a inizio 2021 e non mancherà dellʼesclusiva versione Vignale. Kuga FHEV sarà uno dei 17 modelli elettrificati che Ford lancerà in Europa il prossimo anno.

Nello speciale motori anche la Ford Kuga Full Hybrid