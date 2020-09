A Ford Kuga il primato di vendite fra le ibride Plug-in

Un successo che premia la versatilità dei Suv Ford. La nuova Kuga “alla spina” è stata immatricolata in 1.132 unità e, lanciata a marzo, ha quindi raggiunto la vetta della categoria in soli 5 mesi. Disponibile negli allestimenti Titanium, ST-Line e Vignale, la Kuga è offerta oggi con tre varianti elettrificate: una mild, una 100% elettrica e appunto la Plug-In, che combina un motore 4 cilindri benzina 2.5 a un motore elettrico alimentato da una batteria agli ioni di litio da 14,4 kWh. La potenza di sistema è pari a 225 CV e lʼautonomia in modalità solo elettrica raggiunge i 72 km, per consumi medi sui 100 km di appena 1,2 litri di benzina ed appena 26 g/km di emissioni di CO2.

Un Suv grande e super efficiente, che vanta il bagagliaio più grande della categoria con 645 litri. A ben vedere è la stessa funzionalità che può vantare il più piccolo Puma, dotato dellʼesclusivo MegaBox, il pozzetto di carico aggiuntivo (80 litri, per oggetti lunghi 115 cm) sotto il vano di carico del bagagliaio. La versione 1.0 EcoBoost Hybrid di Puma ha conquistato 9.090 italiani in questi due terzi di 2020, in pratica tre su quattro dei 12.953 clienti che lʼhanno acquistata.

Tornando a Ford Kuga Hybrid Plug-in, è offerta a listino in Italia con il cambio a variazione continua CVT e prezzi da 38.250 euro. Considerando però le emissioni di CO2 attorno ai 30 g/km, beneficia fino al 31 dicembre 2020 di 6.500 euro dʼincentivo rottamazione.

