Ford Mustang Mach-E, al via gli ordini in Italia

Ford apre ufficialmente in Italia la prevendita di Mustang Mach-E , il Suv al 100% elettrico che sʼispira allʼiconica Mustang. Un modello rivoluzionario, che sarà proposto sia a trazione posteriore che integrale , per il quale esistono varie modalità di ricarica delle batterie, anche quella ultraveloce con la rete Ionity .

Il pacco batterie agli ioni di litio di Mustang Mach-E offre due livelli di potenza sia per la versione a trazione posteriore che per quella 4x4: da 75,7 kWh la Standard Range e da 98,8 kWh la Extended Range, che garantisce unʼautonomia di marcia fino a 600 chilometri. Se ricaricate per soli 10 minuti presso una stazione Ionity con potenza massima di 150 kW, le batterie di Mustang Mach-E assicurano 93 km di marcia! In Italia i prezzi partono da 49.900 euro per la Standard Range distribuita presso la rete di Ford Partner.

Di serie il Suv elettrico è dotato di Ford Co-Pilot, un pacchetto che racchiude le principali tecnologie di assistenza alla guida, e la connettività fornita dal modem integrato FordPass Connect. Le funzioni di bordo sono in costante aggiornamento grazie alla modalità “over-the-air” abbinato al sistema dʼinfotainment SYNC di ultima generazione, con un maxi schermo da 15,5 pollici che sʼinterfaccia facilmente alle varie funzioni attraverso i comandi “touch e pinch&swipe”.

Davvero esaltante è il design di Mustang Mach-E, per quel cofano lunghissimo in puro stile Mustang, e al medesimo stile appartengono i fari posteriori con tre strisce verticali. La modernità del Suv elettrico è poi espressa bene da concetti quali le portiere prive di maniglia (sostituite da un pulsante). La versione a trazione integrale si distingue poi per i cerchi da 19 pollici, le pinze freno rosse e gli inserti della plancia in carbon look.