Ford svela Mustang Mach-E, il Suv basato sul coupé

Non è finita, perché la trasformazione della sportiva americana non è solo estetica ma anche tecnica. La biada di cui si nutre la Mustang Mach-E non è più la benzina (o il diesel di alcune versioni europee), bensì lʼenergia elettrica. E con questa ‒ e due tipi di batteria agli ioni di litio ‒ il Suv potrà fare fino a 600 chilometri con una sola ricarica! Un cavallo che corre sano, in modo pulito, sempre libero (mustang significa “cavallo indomabile”), e per Ford un punto di svolta importante, tanto da guadagnarsi una premiere in stile hollywoodiano con tanto di Twenty Century Fox a fare da partner per lanciare il film “Le Mans ʼ66, La grande sfida”.

Lunga 4,71 metri, larga 1,88 e alta 1,59 metri, la Ford Mustang Mach-E è più un crossover sportivo che non un Suv. I tratti estetici rimandano al look della gloriosa coupé, soprattutto quel cofano lungo e quella griglia anteriore così spiccatamente aggressiva. Via le maniglie, sulle portiere cʼè un pulsante per lʼapertura. La trazione elettrica ha permesso di modulare un sistema a quattro ruote motrici, con distribuzione della coppia in modo indipendente per ciascuno degli assi, ma non mancherà la versione a trazione posteriore.

Unʼauto così tecnologica non poteva mancare di un equipaggiamento adeguato a bordo. Ford la doterà del sistema multimediale SYNC di quarta generazione, con schermo gigante da 15,5 pollici che ricorda un poʼ quelli di Tesla (ormai una rivale). Il bagagliaio da 400 litri è accompagnato da un vano anteriore con altri 100 litri di capacità, mentre lʼabitacolo conferma la versatilità dʼuso con i sedili posteriori abbattibili. Splendido il tetto panoramico in vetro, dotato di un rivestimento speciale per proteggere dai raggi ultravioletti.

Due le versioni che saranno lanciate su strada: quella base con potenza di 258 CV e la Mach-E GT da 465 CV. La nuova Mustang Mach-E arriverà a fine 2020, i prezzi in Usa (gli unici diffusi) partono da 44.000 dollari. Al cambio attuale sono allʼincirca 40.000 euro. Quasi quasi da farci un pensierino e mettersi in coda per le prenotazioni!