Ford Go Electric, il futuro è dietro lʼangolo

Con “Ford Go Electric” sʼintende far conoscere al pubblico le varie modalità della trazione elettrica. Automobilisti di oggi e di domani, con tanti ragazzi delle scuole presenti al Festival genovese. Oggi la tecnologia della mobilità elettrica è disponibile in 4 modalità: il Mild-Hybrid è un sistema semplice ma efficace che Ford mette a disposizione per Fiesta, Kuga, Focus e il prossimo crossover Puma, oltre a Transit e Torneo custom. Il sistema Hybrid Ecoboost è invece usato per Mondeo e Kuga e mette a disposizione un surplus di potenza generata dalla doppia alimentazione. Entrambi i sistemi non richiedono operazioni particolari allʼautomobilista.

Non manca certo il sistema di ricarica Plug-in, con batterie di ultima generazione che necessitano di ricaricarsi per alimentare la power unit elettrica, e che Ford impiega su Transit, Tourneo e i Suv Explorer e Kuga. La quarta modalità è quella Full Electric, cioè 100% elettrica e dove quindi è assente il motore a combustione termica. Ford la lancerà presto sulla Mustang e su modelli inediti che saranno proposti nel prossimo decennio.

A Genova sarà possibile partecipare ai vari esperimenti messi a punto da Ford, con esperienze interattive, sessioni immersive e incontri con esperti del settore. Fra queste lʼesperienza adrenalinica con il primo simulatore al mondo di veicoli elettrici: E-Launch. È stato sviluppato per riprodurre l’accelerazione del motore del primo SUV elettrico Ford ispirato alla Mustang, in arrivo nel 2020. Unʼaccelerazione con forza di 1.2G!

Con “Ford Go Electric”, la Casa americana intende educare gli automobilisti a trovare la giusta auto da guidare per il futuro, in base alle esigenze e allo stile di vita di ciascuno. Educazione che serve a ritagliarsi il modello giusto. E per gli amanti delle anteprime, a Genova sarà possibile vedere lʼinedita Ford Puma e la nuova Kuga Plug-in Hybrid.