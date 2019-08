Ford riprende il nome Puma per il nuovo B-Suv

Di vecchio cʼè unicamente il nome: Puma . Per il resto il nuovo modello Ford è unʼauto tutta nuova , che con la piccola sportiva anni 80 non ha nulla a che fare. La nuova Ford Puma è un crossover compatto, che nasce dal pianale della Fiesta e ha lʼassetto alto come piace oggi agli automobilisti europei. Il suo debutto ufficiale è previsto al prossimo Salone internazionale di Francoforte.

Quel che darà una spinta in più al “felino” di casa Ford è la funzionalità al vertice del segmento B-Suv. Un esempio è il MegaBox verticale da 80 litri, in grado di alloggiare oggetti in profondità per oltre un metro. Un vano che si aggiunge al grande bagagliaio da 456 litri, altro record nella categoria. Come del resto la funzione massaggio lombare per i sedili anteriori, roba mai vista prima su una segmento B. Piace anche la praticità delle sedute, offerte con rivestimenti rimovibili e lavabili. Immancabile poi il sistema di infotainment Sync 3, che permette di gestire le funzioni di bordo tramite comandi vocali e che, grazie allʼambiente wi-fi, connette fino a 10 dispositivi.