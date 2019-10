Ford Mustang Shelby GT 500 da 760 CV

È la street-legal Ford più potente di sempre, vale a dire lʼauto della produzione di serie e omologata per la circolazione più potente mai costruita da Ford. Un risultato fantastico quello erogato dal motore V8 di 5,2 litri della Mustang Shelby, finora “limitato” a 700 CV, mentre la normale Mustang V8 5.0 si ferma a 460 CV. Per fortuna gli europei hanno a disposizione anche versioni più consone, come il 2.3 EcoBoost più adatto ai nostri mercati. Ma la Mustang è unʼicona da 55 anni a questa parte, che si lascia apprezzare per le sue forme, i muscoli e adesso anche per lʼappeal di nuove tinte di carrozzeria, come lʼArancio Twister e il Lime Grabber.