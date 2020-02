Ducato è la “Miglior base per i camper del 2020”

Ducato è la “Miglior base per i camper 2020”. Il premio arriva dalla Germania, dai lettori della rivista specializzata Promobil , e di per sé è già prestigioso, visto che i tedeschi sono di gran lunga i primi camperisti dʼEuropa. Ma non è tutto, perché è la 13° volta consecutiva che il Ducato Camper si aggiudica il riconoscimento .

Ducato Camper MY20 è stato appena rinnovato e si presenta con un equipaggiamento davvero imbattibile. Un esempio? La nuova trasmissione automatica “9Speed”, che assicura una guida in tutto comfort e relax. Per renderlo di volta in volta sempre migliore, è stata organizzata una divisione apposita “Fiat Professional For Recreational Vehicles”, che studia come migliorare lʼesperienza di viaggio a bordo di questi cosiddetti “veicoli ricreazionali”. Sempre aggiornati inoltre i sistemi ADAS di assistenza alla guida, che comprendono fra gli altri il Blind Spot Assist per vedere gli angoli ciechi del veicolo.

Oggi Ducato Camper MY20 è proposto con una gamma di motori a gasolio moderna e rispettosa degli standard Euro 6d. Il 4 cilindri Multijet 2 di cilindrata 2,3 litri è declinato in 4 livelli di potenza: 120, 140, 160 e 180 CV, questʼultimo dotato della trasmissione automatica a 9 velocità. Da segnalare inoltre il pacchetto EcoPack, che include Stop&Start, alternatore intelligente e pompa di alimentazione a controllo elettronico.

Prodotto ininterrottamente dal 1981 nello stabilimento Sevel in Val di Sangro, nuovo Ducato Camper si avvia verso i suoi primi 40 anni. Lo fa con riconoscimenti importanti e lʼindiscussa leadership nel settore, visto che negli ultimi 10 anni sono state più di 500.000 le famiglie in Europa che lʼhanno scelto come base per il proprio camper.