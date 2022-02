Audi inaugura il primo rally italiano dedicato alle auto elettriche

I problemi da risolvere sono ancora tanti: l’innegabile tempistica per le ricariche (problema che dovrebbe essere risolto con l’avvento delle batterie a elettroliti solidi , in arrivo entro 3 o 4 anni e capaci di ricaricare l’80% in meno di 4 minuti); i costi per le ricariche, che con colonnine di tipo “Fast” equivalgono, se non superano, la spesa di un pieno di benzina; la carenza infrastrutturale , che crea un’innegabile “ansia da prestazione” nell’utenza elettrificata.

La 20quattro ore dei Laghi Ufficio stampa 1 di 27 Ufficio stampa 2 di 27 Ufficio stampa 3 di 27 Ufficio stampa 4 di 27 Ufficio stampa 5 di 27 Ufficio stampa 6 di 27 Ufficio stampa 7 di 27 Ufficio stampa 8 di 27 Ufficio stampa 9 di 27 Ufficio stampa 10 di 27 Ufficio stampa 11 di 27 Ufficio stampa 12 di 27 Ufficio stampa 13 di 27 Ufficio stampa 14 di 27 Ufficio stampa 15 di 27 Ufficio stampa 16 di 27 Ufficio stampa 17 di 27 Ufficio stampa 18 di 27 Ufficio stampa 19 di 27 Ufficio stampa 20 di 27 Ufficio stampa 21 di 27 Ufficio stampa 22 di 27 Ufficio stampa 23 di 27 Ufficio stampa 24 di 27 Ufficio stampa 25 di 27 Ufficio stampa 26 di 27 Ufficio stampa 27 di 27 leggi dopo slideshow ingrandisci

Comunque, ci siamo “quasi” e, soprattutto, bisogna sfatare un mito: quello dell’auto elettrica intesa come un mero strumento di mobilità, privo di qualsiasi appeal prestazionale. Audi ha voluto “battere un colpo” e dare un segno proprio sulla via del divertimento e delle prestazioni, organizzando con un ingente spiegamento di forze “La 20quattro ore dei Laghi”, il primo vero rally italiano ecologico e sostenibile. Un “Vero Rally”, in quanto competizione conforme ai regolamenti F.I.A. e Acisport, ma riservata esclusivamente alle auto elettriche.

Vediamo un po’ di numeri: 900 chilometri di gara, con partenza e arrivo a Cortina, completati in 24 ore ininterrotte (giorno e notte), tra asfalto ghiaccio e neve; prove di regolarità, prove di consumo, ma anche di velocità su laghi ghiacciati. Un percorso che ha attraversato 7 passi alpini (tra i quali Falzarego, Pordoi, Tre Croci, Cimabanche, Fedaia e Giau), per 10.000 curve, percorse da 12 vetture che in totale hanno percorso 5.400 km, senza riportare alcun inconveniente tecnico; 1.760 kWh utilizzati, in 42 ricariche. Abbiamo partecipato anche noi, navigati da un grande dell’universo rally: Michele Gregis, vincitore Trofeo Rally Terra del 1998, con circa 150 partecipazioni a rally nazionali e internazionali e 23 vittorie assolute.

Nutrita anche la presenza di giganti al femminile: Fabrizia Pons, unica donna ad aver conquistato punti come pilota e copilota nel campionato mondiale Rally e pilota ufficiale Audi, dal 1981 al 1985; Stefania Grassetto, che vanta il titolo femminile del campionato italiano velocità turismo, con vittoria assoluta a Monza nel 1998. La 20quattro ore dei Laghi ha impegnato 6 team, composti da 4 equipaggi che, come anticipato, si sono cimentati anche su prove di velocità, effettuate su lagni ghiacciati, con pneumatici chiodati, ma ora diamo uno sguardo alle auto in gara: Audi Q4 50 e-tron quattro e Audi RS e-tron GT.

Iniziamo proprio dalla RS e-tron GT, una bella super coupé lunga quasi 5 metri, disponibile in due versioni e noi abbiamo avuto per le mani la RS, la più cattiva: la trazione è integrale, gestita da due motori elettrici. La dotazione comprende sospensioni pneumatiche adattive a tripla camera e differenziale posteriore a bloccaggio elettronico, oltre a nuovi dischi freno al carburo di tungsteno, ma a richiesta, ci sono sempre i carboceramici. È disponibile il tetto panoramico in vetro, con una struttura realizzata in fibre composite molto leggere, contribuendo così alla magica distribuzione di pesi 50/50.

La RS eroga un totale di 645 CV e ben 830 Nm di coppia, per uno scatto sullo 0-100 da 3,3 secondi. L’autonomia con una carica completa è di 472 km, secondo il classico protocollo WLTP, grazie alla batteria da 93 kWh e, in una stazione ad alta efficienza (fino a 265 kWh), consente di caricare 100 km in soli 5 minuti e di fare l’80% del pieno in 23 minuti. Certo, gestire un mostro del genere in strada, tra tornanti e brevi rettilinei, è impegnativo, ma super divertente, anche perché, soprattutto se non si disattivano tutti i controlli, l’auto ti dà subito confidenza. Ci si rende conto delle potenzialità del mezzo, solo staccando tutto, come abbiamo fatto sulla pista ghiacciata.

Passiamo alla Q4 e-tron, intorno ai 4,60 metri di lunghezza, due motori elettrici e 4 versioni, dai 170 ai 299 CV a trazione integrale (quella a disposizione). Unʼauto decisamente più vivibile per una gestione urbana, grazie anche al bagagliaio, che supera i 500 litri. La batteria è da 82 kWh, per un’autonomia (sempre secondo protocollo WLTP) di 487 km. Qui parliamo di uno 0-100 da 6,2 secondi, ma girare con quest’auto su per tornati e discese, con tratti ghiacciati e innevati, ti fa capire bene che queste elettriche sono estremamente affidabili, sicure e divertenti,. Quest’auto si ricarica con reti fino a 125 kW, nel qual caso fa l’80% in 38 minuti.

In conclusione, abbiamo macinato parecchi chilometri, in condizioni non certo ottimali, al buio, in salite e discese e con strade impegnative. Come già detto: nessun inconveniente ma, a onor di cronaca, dobbiamo chiarire che l’organizzazione Audi a Cortina aveva allestito un mega Hub di ricarica che, realmente, al massimo in 20 minuti, ci ha permesso di ricaricare l’auto all’80% e passarla ad un altro dei 12 equipaggi in gara.