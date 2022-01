Audi a Cortina con le campionesse italiane di Sci

Da ventʼanni Audi è sponsor della Coppa del Mondo di Sci e della FIS , la Federazione internazionale, e da 14 anni sostiene la FISI, la Federazione italiana Sport invernali. E poi il legame con il territorio, le località alpine come Cortina , con la quale Audi collabora fin dal 2017 e lʼanno scorso fu sponsor per i Mondiali di Sci . Qui lo scorso fine settimana si sono disputate le gare femminili della Coppa del Mondo , dominate dalle azzurre.

Per gli italiani che amano gli sport invernali è anche lʼoccasione di scoprire e provare le Audi, così impeccabili sulla neve e in montagna, merito della trazione integrale permanente quattro e anche delle nuove motorizzazioni elettrificate. A Cortina, nellʼarea di Fiames (un tempo pista di ghiaccio), è stata allestita l’Audi Dynamic Area, per permettere al pubblico di provare la più ampia gamma di modelli elettrici oggi sul mercato, con il supporto di istruttori qualificati. E qui sono state consegnate a Sofia Goggia, Federica Brignone e Marta Bassino ‒ le tre vincitrici delle tre gare del weekend cortinese ‒ i modelli Audi e RS6 Avant e Q7 TFSI che saranno in dotazione alla FISI.

Audi collabora ormai da 5 stagioni con il Comune di Cortina per valorizzare l’ecosistema ampezzano, e continuerà a farlo per i prossimi 3 anni. Lʼobiettivo comune è di sviluppare la mobilità sostenibile in un territorio che ha bisogno di essere tutelato, in accordo con Dolomiti Superski. Inoltre in partnership con Enel X sono stati collocati 5 punti di ricarica per favorire la domanda di veicoli elettrici, promuovendone la cultura tra le vie di passeggio di Cortina, dove sono state installate le Audi Digital Island a scopo informativo.