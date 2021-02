Audi partner dei Mondiali di Sci a Cortina

Tutto pronto a Cortina per i Mondiali di Sci Alpino , che sʼinaugurano domenica 7 febbraio e andranno avanti fino al 21 febbraio. Non ci sarà Sofia Goggia, purtroppo, la nostra super campionessa, ma oltre 600 atleti provenienti da 70 Paesi. Audi è come sempre al fianco degli sport invernali e sarà sponsor dei Mondiali di Cortina (ma lo è anche del comune ampezzano).

Agli organizzatori Audi fornirà una flotta di 20 vetture elettrificate, dalle ibride plug-in Audi A6 e Audi A7 alle full electric Audi e-tron ed e-tron Sportback, anche in versione S high performance. Sì perché i Mondiali di Cortina saranno ecosostenibili, purtroppo penalizzati dallʼassenza del pubblico alle gare, causa covid, ma sempre rispettose dellʼambiente circostante. Fra lʼaltro lʼauto elettrica Audi e-tron è dal 2018 lʼauto ufficiale del Comune di Cortina, ma la Casa dei quattro anelli è sponsor anche della federazione internazionale FIS e di quella italiana FISI (federazione italiana sport invernali).

Nel comprensorio di Cortina, inoltre, Audi ha realizzato insieme ad Enel X unʼinfrastruttura per la mobilità elettrica con 13 postazioni per la ricarica. Un grande evento ecosostenibile, che proietta Cortina verso le Olimpiadi a impatto zero del 2026. L’Audi etron charging station fungerà da hub di ricarica, consentendo la collegare in simultanea fino a 8 vetture elettriche o ibride plug-in. Infine la Casa di Ingolstadt ha fornito uno studio che mira alla tutela del patrimonio delle Dolomiti, grazie a CELI, la società di H-FARM che progetta e sviluppa sistemi di Intelligenza Artificiale basati su “machine learning” e reti neurali per lʼelaborazione del linguaggio naturale e lʼanalisi dei dati.

Vista la pandemia, che non permette di vedere dal vivo gli eventi sportivi, Audi ha poi deciso di rendere disponibili su myAudi.it, ogni giorno e al termine della giornata di gara, gli highlights dei Mondiali, in pillole video dedicate. Sarà così possibile seguire le emozioni delle piste innevate, ma anche contenuti esclusivi, come gli appuntamenti con gli Audi Talks, tavole rotonde con atleti e personaggi della manifestazione mondiale.