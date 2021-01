Audi aggiorna la gamma e-tron con le nuove versioni Fast

Nel linguaggio moderno, e vale anche per le automobili, la velocità non è più soltanto il valore dei chilometri percorsi nel minor tempo possibile. È anche lʼottenimento della massima efficienza energetica , sempre sprecando al minimo il prezioso valore del tempo. Ecco spiegato allora perché Audi abbia lanciato le nuove versioni Fast edition della e-tron , la sua auto 100% elettrica.

Le due versioni Business Fast e S line Fast arricchiscono i due modelli Audi e-tron e Audi e-tron Sportback 55 quattro. Lo fanno con la inedita potenza di ricarica a 22 kW in corrente alternata (CA), un caricatore di bordo supplementare (oltre a quello da 150 kW) che dimezza i tempi di ricarica presso le colonnine pubbliche più diffuse e in ambito domestico. Il “pieno” d’energia costa alla fine circa 4 ore per ottenere autonomie importanti, superiori ai 450 chilometri. Lʼ80% della piena capacità delle batterie si raggiunge in circa mezzora, mentre unʼoretta basta per guadagnare un centinaio di chilometri di percorrenza.

Insomma, efficienza massima e tempi rapidi per i potenti crossover elettrici Audi, che sviluppano una potenza pari a 408 CV in modalità boost. Di serie questi due allestimenti Fast vantano dotazioni di pregio quali i proiettori a matrice di LED con indicatori di direzione dinamici, i cerchi in lega da 22 pollici e il secondo accesso – lato passeggero anteriore – per la ricarica a corrente alternata. Audi propone novità interessanti anche per la variante EVO della e-tron 50 quattro, come le sospensioni pneumatiche adattive, i servizi Audi Connect Navigazione & Infotainment e il Virtual Cockpit. Questo modello ha potenza di 313 CV e l’autonomia di marcia “limitata” a 350 chilometri.

Capitolo prezzi. Le nuove Audi e-tron 55 quattro sono di 90.600 euro per la Business Fast e 92.500 euro per la e-tron Sportback 55 quattro Business Fast. Le corrispettive versioni S line costano 92.900 e 94.800 euro. Nel caso della e-tron 50 quattro, i prezzi scendono a 76.150 euro e la variante di carrozzeria Sportback a 78.450 euro.