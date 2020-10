Audi e-tron S ed e-tron S Sportback, ecologia e carattere

Lʼaspetto prevalente della vettura sta nel Powertrain con tre motori elettrici e per unʼauto prodotta in serie è un assoluta novità. I modelli in realtà sono due: la Sportback, cioè carrozzeria da Suv/Coupé che abbiamo visto a Milano, e la e-tron S classica Suv 5 porte. Entrambe andranno a listino dal prossimo mese, orgogliose di una tecnologia unica, che oltre ai tre motori elettrici poggia sulla trazione integrale quattro elettrica e il Torque Vectoring sempre elettrico. Lʼautonomia di marcia con una singola ricarica è stimata attorno ai 360 chilometri, non male per vetture sportive a tutto tondo.

Eppure questʼauto “pulita” e ultra-ecologica è capace di sviluppare 503 CV di potenza e una coppia massima spaventosa di 973 Nm, subito disponibili. Significa che per uno scatto da 0 a 100 km/h servono 4,5 secondi, per una velocità massima autolimitata a 210 km/h, un record per unʼauto elettrica. Le prestazioni sono ben assecondate dalle sospensioni pneumatiche adattive Sport, che si adattano allʼimpronta a terra maggiorata delle due vetture, mentre i passaruota sono stati ampliati di 23 mm rispetto ad Audi e-tron 55 quattro e Audi e-tron Sportback 55 quattro.

Le nuove elettriche Audi fanno della tecnologia il loro banco di prova, e così ecco i proiettori a LED a matrice digitale, ma anche allʼinterno una strumentazione interamente digitale. I due ampi display ad alta risoluzione – quello superiore da 10,1 pollici e lʼinferiore da 8,6 pollici – prendono il posto integralmente dei comandi convenzionali. In più cʼè l’Audi Virtual Cockpit da 12,3 pollici per gestire tutte le funzioni multimediali. I prezzi di Audi e-tron S e Audi e-tron S Sportback partono rispettivamente da 98.300 e 100.600 euro.