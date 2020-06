Audi e-tron Sportback, lʼammiraglia alternativa

Ventiquattrʼore in giro per Roma con la splendida, assolutamente inedita, Audi e-tron Sportback . Con la riapertura di quasi tutte le attività post-lockdown, siamo tornati a fare prove e grazie ad Audi (che ci ha consegnato personalmente a casa lʼauto, per ritirarla dopo 24 ore), abbiamo avuto il primo approccio con lʼammiraglia alternativa del brand, 100% elettrica, nella versione di lancio Edition One super equipaggiata.

Diciamo subito che le qualità dei modelli top di gamma Audi ci sono tutte: eleganza, versatilità, tecnologia, e il plus di una dinamica di marcia superiore, grazie alla propulsione fornita da due motori elettrici, montati uno sullʼavantreno e lʼaltro sul retrotreno, così da distribuire la trazione sulle quattro ruote motrici. Siamo su strada, ma sembra di muoverci fra le nuvole e non è soltanto un fatto di scarsa rumorosità, tipica delle auto elettriche, ma di sospensioni pneumatiche adattive e ammortizzazioni super confortevoli, di soffici sedili in pelle Valcona e del mood relax donato dal tetto panoramico (di serie sulla Edition One) e dal climatizzatore distinto per 4 zone dellʼabitacolo.

Il look di Audi e-tron Sportback è quello dei Suv/Coupé, la mole è importante (4,9 metri di lunghezza) e il Cx aerodinamico di 0,25 di assoluta eccellenza. La guida è sontuosa, lʼaspetto più caratterizzante della trazione elettrica dovrebbe essere lʼaccelerazione bruciante, poiché la coppia massima (664 Nm) è disponibile fin dai primi giri del motore. Ma francamente non è il modo giusto di valutare questa vettura, che ha sì più di 400 cavalli e sullo 0-100 fa segnare 5,7 secondi, ma soprattutto la e-tron Sportback è godibile ai bassi e medi regimi, quindi fruibile sempre. Con una singola ricarica delle batterie riesce a fare fino a 450 km, e bastano 30 minuti per ottenere lʼ80% di carica a corrente alternata DC da 150 kW.

La marcia di unʼauto del genere, iper-tecnologica, non può che essere intelligente e offre al guidatore sette configurazioni di marcia. Non solo, ma le due feritoie davanti al radiatore si aprono o chiudono elettricamente per variare il flusso d’aria in ingresso, e quando la e-tron Sportback procede alla velocità compresa fra 48 e 160 km/h, il sistema chiude entrambe le feritoie per migliorare il deflusso dell’aria.

Insomma unʼammiraglia davvero speciale, nel cui ampio ventaglio di equipaggiamenti include lʼassistente vocale Amazon Alexa e il Virtual Cockpit da 12,3 pollici, che può cambiare layout se si preme il tasto “View” sul volante. Il prezzo? Il nostro modello costa 117.500 euro, ma Audi ha già annunciato una versione più “accessibile” da 300 CV e autonomia di 350 km a emissioni zero, i cui prezzi partono da poco più di 75.000 euro.