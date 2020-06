Yemen, Unicef: mancano fondi, a rischio servizi essenziali per bambini

"In Yemen i bisogni umanitari non sono mai stati così grandi e i fondi così ridotti. Ad oggi, l'appello dell'Unicef per raccogliere 479 milioni di dollari per sostenere i servizi essenziali di base per i bambini è stato finanziato solo per il 38%. La mancanza di fondi più critica è per le operazioni d'emergenza per i servizi idrici e igienico-sanitari, compresa la risposta al Covid-19". E' l'allarme lanciato da Marixie Mercado, portavoce Unicef.