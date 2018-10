Vista prima Luna aliena, orbita attorno pianeta Kepler-1625b

La scoperta della prima "Esoluna" - I ricercatori sono partiti dai dati relativi al pianeta Kepler-1625b, scoperto dal telescopio Kepler e delle dimensioni di Giove. Osservando per 40 ore il transito del pianeta davanti alla sua stella, Teachey e Kipping hanno scoperto una riduzione della luminosità ed effetti gravitazionali che suggerisce la presenza di una luna. Quest'ultima, per esempio, altererebbe il momento di inizio del transito.



Circa tre ore e mezzo dopo il transito di Kepler-1625b, il telescopio Hubble ha registrato un secondo calo di lucentezza della stella, un oscuramento indicativo di una Luna "che si trascina dietro al pianeta come un cane segue il suo padrone al guinzaglio", ha osservato Kipping. Inoltre il passaggio di Kepler-1625b è avvenuto circa 80 minuti prima del previsto, un fattore che suggerisce variazioni dei tempi di transito, la prima condizione che gli studiosi hanno cercato per la conferma della presenza di Esolune. Per cui la Luna di Kepler-1625b potrebbe davvero diventare la prima Esoluna conosciuta.