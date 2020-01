Virus misterioso, trasporti pubblici bloccati in altre città della Cina

Le autorità cinesi hanno imposto il blocco ai trasporti in altre città come Xiaogan, Enshi e Zhijiang, tutte nella provincia di Hubei, dove è scoppiata l'epidemia di coronavirus. Sono quindi oltre 41 milioni i cittadini coinvolti dalle misure per contrastare l'emergenza. In molte di queste città è stata disposta anche la chiusura di luoghi aperti al pubblico come teatri o locali per il karaoke.