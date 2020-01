Virus Cina, Iss: "Non si escludono più controlli e restrizioni viaggi"

Per affrontare l'emergenza del virus misterioso che ha già ucciso sei persone in Cina si pensa a misure drastiche come "controlli più serrati negli aeroporti" o "restrizioni dei viaggi". Lo spiega il dirigente dell'Istituto superiore di Sanità Gianni Rezza, che chiarisce: "Se i dati confermassero un'estensione del focolaio non si escludono interventi significativi a livello internazionale". Le misure potrebbero essere prese mercoledì dall'Oms.