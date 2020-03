Venezuela, Nicolás Maduro contro gli Usa: accuse infondate

Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha respinto le accuse "estremamente estremiste, volgari e miserabili" rivolte dal governo degli Stati Uniti a lui e ad altri 13 membri del suo staff riguardanti narcotraffico, riciclaggio e terrorismo. "Hanno lanciato accuse false - ha sottolineato - e come cowboy razzisti del secolo 19esimo mettono una taglia sulla testa di rivoluzionari come noi disposti a dare battaglia in tutti i campi".