Venezuela, Mosca: "Aiuti Usa sono possibile pretesto per attacco"

Gli aiuti umanitari al Venezuela potrebbero servire agli Stati Uniti come "pretesto per un attacco militare per rimuovere dal potere l'attuale legittimo presidente del Paese". Lo ha dichiarato la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, sottolineando che "una pericolosa provocazione su larga scala è prevista per il 23 febbraio con l'attraversamento del confine venezuelano da parte di un cosiddetto convoglio umanitario".