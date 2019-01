Venezuela, Maduro: "No a governi per vie extracostituzionali"

Il presidente venezuelano Nicolas Maduro ha dichiarato di non voler accettare che "un qualsiasi impero ci imponga governi per vie extra costituzionali". In un tweet ha affermato che "in Venezuela prevarrà il rispetto della volontà popolare, della Costituzione e della sovranità". Ricordando la figura del suo predecessore, Hugo Chavez, il Capo dello Stato ha aggiunto che "spetta ai venezuelani definire il proprio destino".