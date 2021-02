Usa, Biden: "La forza è l'ultima via, ma non esiteremo a usarla"

Ansa

"Credo che la forza dovrebbe essere uno strumento di ultima istanza, non il primo", ma non "esiteremo a usarla, se necessario, per difendere gli interessi degli americani e dei nostri alleati". Lo ha detto il presidente americano Joe Biden nel suo discorso al Pentagono, annunciando una task force sulla Cina, che si occuperà di tutti gli aspetti relativi ai rapporti tra gli Stati Uniti e il gigante asiatico, dai diritti alla tecnologia.