Uragani, la Protezione civile Usa diffonde per errore migliaia di dati sensibili delle vittime

La Federal Emergency Management Agency, la protezione civile americana, ha diffuso per errore le informazioni personali di 2,3 milioni di persone sopravvissute a uragani e altre sciagure ad un'azienda. La società esterna era stata assunta per offrire abitazioni temporanee alle vittime degli uragani Harvey, Irma, Maria e a quelle degli incendi in California nel 2017. Fra i dati personali diffusi gli indirizzi e i conti correnti bancari.