Zelensky: "La guerra finirà con la vittoria ucraina o se la Russia lo vorrà" | Bomba carta all'ambasciata ucraina a Madrid

Gli Usa valutano una "forte espansione" dell'addestramento delle forze armate ucraine, fino a 2.500 soldati di Kiev al mese in una base americana in Germania. Lo rivelano diversi funzionari Usa alla Cnn. Il piano prevede un aumento notevole non solo del numero di ucraini che gli Stati Uniti addestrano, ma anche del tipo di formazione che ricevono. Dall'inizio dell'invasione da parte della Russia, gli Usa hanno preparato solo poche migliaia di soldati ucraini, perlopiù in piccoli gruppi, su specifici sistemi di difesa. In base al nuovo programma, rivelano le fonti, gli Usa inizierebbero a formare gruppi molto più numerosi su tattiche più sofisticate sul campo di battaglia.