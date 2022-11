Ucraina, Conte: su invio nuove armi decida il Parlamento

"Il dl sull'invio di armi all'Ucraina non può essere una routine.

Non è più rinviabile un nuovo quadro di intervento. Pretendiamo un passaggio nelle aule parlamentari perché sia garantito ai cittadini il diritto a un'informazione trasparente". Lo ha detto il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, in dichiarazione di voto sulle mozioni sull'Ucraina. "Se il governo vuole perorare una linea guerrafondaia 'armi a oltranza e zero negoziati' venga in Aula a dirlo, a metterci la faccia davanti agli italiani e a far votare il Parlamento", ha aggiunto.