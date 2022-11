Macron agli Usa: "Da voi aiuti super aggressivi contro le aziende francesi"

Leggi Anche Colloqui Biden-Macron, Ucraina sarà in primo piano

Negli Usa in visita ufficiale - Emmanuel Macron è arrivato con la Première Dame Brigitte a Washington martedì. Il commander in chief ha voluto riservare l'onore della prima visita ufficiale dall'insediamento di Biden a Macron, presidente del Paese che è "il più vecchio alleato degli Stati Uniti", e inoltre uno dei "leader più dinamici del G7", sicuramente l'alleato europeo più vicino e di maggior peso dopo l'uscita di scena di Mario Draghi. L'evento è stato pensato e coreografato per evidenziare l'amicizia transatlantica tra Usa e Francia dopo la tesa visita con Donald Trump nel 2018.

I dossier in agenda - Uno dei primi temi affrontati dal presidente francese oltreoceano è stata la recente legge Usa anti inflazione, che con i suoi incentivi per le rinnovabili e la priorità al 'Made in Usa" rischia di scatenare una nuova guerra commerciale con la Ue. Tra i dossier in agenda, che spaziano dalla guerra in Ucraina alla Cina, un altro argomento spinoso da affrontare è il prezzo del gas esportato dagli Usa per emancipare l'Europa dalla dipendenza energetica russa.

Macron portavoce del malumore Ue - Bruxelles è contraria al nuovo "protezionismo" di Washington e Macron si fa portavoce del malcontento europeo. L'inflation Reduction Act (Ira), approvato lo scorso agosto, stanzia 360 miliardi di dollari per l'energia pulita, con forti incentivi per le aziende operanti nelle rinnovabili o per le sempre più numerose auto elettriche, nonché un forte sostegno ai prodotti fatti in America. Un sforzo analogo viene perseguito nella fabbricazione nazionale di microchip. I leader europei temono che tutte queste misure alterino la concorrenza danneggiando le industrie del vecchio continente, penalizzate peraltro da un costo dell'energia più alto. Alcuni la considerano addirittura una reincarnazione del Smoot-Hawley act, un catalogo di tariffe introdotto dagli Usa nel 1930 cui gli storici attribuiscono il peggioramento della Grande Depressione. Inoltre, ci sono le tensioni sul gas liquefatto, venduto dalle corporation americane a prezzi 5-6 volte superiori a quelli del mercato interno.

Apertura dalla Casa Bianca - La Casa Bianca per ora tende la mano: "Accogliamo con entusiasmo la discussione sull'Inflation Reduction Act e siamo aperti ad ascoltare le preoccupazioni degli europei", ha ribadito il portavoce del consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby.