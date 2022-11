Ucraina, Macron: "Avrò un contatto con Putin nei prossimi giorni"

Il presidente francese Emmanuel Macron dice che avrà un "contatto diretto" con il presidente russo Vladimir Putin "nei prossimi giorni".

"Non ci sono ancora piani concordati per una telefonata del presidente russo Vladimir Putin con il presidente francese Emmanuel Macron, né ci sono proposte specifiche in tal senso", ha affermato in precedenza il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov.