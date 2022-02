Ucraina, lanciata una raccolta fondi a sostegno delle forze armate

Lo rende noto su Facebook l'account del ministero della Difesa. Questa decisione - si legge sul post - è stata presa "in relazione all'imposizione della legge marziale in Ucraina, all'aggressione armata della Federazione Russa e alla minaccia all'indipendenza dello stato dell'Ucraina, alla sua integrità territoriale".

Il conto è multivaluta, viene creato e aperto sia per il trasferimento di fondi da partner e donatori internazionali - in valuta estera (dollari USA, euro, sterline britanniche), sia da imprese e cittadini ucraini - in valuta nazionale. L'apertura del conto speciale - conclude il post - "è stata annunciata dal presidente della Banca nazionale ucraina Kyrylo Shevchenko nel suo discorso video del 24 febbraio. Sosteniamo l'esercito ucraino!".