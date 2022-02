"Ho preso la decisione di un'operazione militare", ha annunciato il presidente russo in una dichiarazione a sorpresa in televisione poco prima delle 6 del mattino. "L'operazione militare russa mira a proteggere le persone e le circostanze richiedono un'azione decisiva dalla Russia", ha aggiunto.

Putin ha detto nel suo discorso di voler "smilitarizzare e de-nazificare" l'Ucraina, invitando i soldati ucraini a deporre le armi e a tornare a casa, affermando che la responsabilità dello spargimento di sangue sarà nelle mani del "regime ucraino".

"I vostri padri e i vostri nonni non hanno combattuto per poter aiutare poi i neo-nazisti", ha aggiunto Putin che ha mantenuto un tono molto duro durante l'intero discorso alla nazione, mettendo poi in guardia che "in caso di ingerenze straniere, la Russia agirà immediatamente. E chi lo farà si farà carico delle relative conseguenze".