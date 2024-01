Joe Biden ha sollecitato il Congresso americano ad "approvare rapidamente" la sua richiesta di fondi supplementari per Kiev e a "mandare un forte segnale della determinazione Usa", ammonendo che continuando a non agire "si mette in pericolo la sicurezza nazionale degli Stati Uniti, l'alleanza Nato e il resto del mondo libero". Lo afferma in presidente Usa in una nota diffusa dalla Casa Bianca dopo l'incontro con i leader del Capitol, aggiungendo di aver messo in chiaro anche che "dobbiamo agire ora per affrontare la sfida al confine" col Messico e dicendosi "incoraggiato dai progressi fatti nei negoziati bipartisan in Senato".