Ucraina, caccia russo intercetta un drone Usa sul Mar Nero | Test del Dna conferma la morte di Prigozhin

La guerra in Ucraina giunge al giorno 551.

Un jet militare russo Su-30 si è alzato in volo per intercettare un drone da ricognizione americano sul Mar Nero che si avvicinava al confine russo. Kiev annuncia di star avanzando nella regione di Zaporizhzhia e gli Usa confermano la rottura da parte delle truppe ucraine della prima linea di difesa russa al Sud. Secondo il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, l'esercito può colpire i russi ovunque e in qualunque momento in Crimea. Intanto sulla morte di Prigozhin Mosca ha confermato, attraverso il test del Dna, la morte dell'ex capo della Brigata Wagner. Isw: avanzata ucraina accelera oltre le linee russe a sud.