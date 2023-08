Putin: "Prigozhin uomo di talento, ma dal destino difficile "

Il presidente russo ha sottolineato come il Gruppo Wagner abbia "dato un contributo significativo alla lotta contro il nazismo in Ucraina, non lo dimenticheremo mai"

Così Vladimir Putin , porgendo le condoglianze del Cremlino alla famiglia del fondatore del Gruppo Wagner, deceduto nello schianto dell'aereo su cui viaggiava . "L'indagine sarà esaustiva. Adesso si stanno effettuando gli esami genetici e tecnici, ci vorrà tempo", ha evidenziato il presidente russo, sottolineando come la compagnia paramilitare abbia "dato un contributo significativo alla lotta contro il nazismo in Ucraina: non lo dimenticheremo mai ".

Prigozhin "ha ottenuto i risultati di cui aveva bisogno sia per se stesso sia, quando gliel'ho chiesto, per la causa comune. Come in questi ultimi mesi", ha osservato il capo del Cremlino. "Era una persona di talento, un uomo d'affari di talento, ha lavorato non solo nel nostro Paese", ma anche all'estero, "in Africa in particolare, si è occupato di petrolio, gas, metalli preziosi e pietre", ha aggiunto Putin.

Le condoglianze di Putin "Conoscevo Prigozhin da molto tempo, dall'inizio degli Anni Novanta", ha proseguito Putin. "Voglio esprimere le mie più sincere condoglianze alle famiglie di tutte le vittime. È sempre una tragedia".