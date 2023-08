Russia, morte Prigozhin: ritrovato cellulare | Media Kiev: il corpo è stato identificato

La brigata Wagner, rivolgendosi su Telegram ai combattenti, chiede di "non fare stupidaggini e di non cadere preda delle emozioni"

Anche il suo telefono è stato ritrovato. Una fonte del gruppo Wagner all'emittente Al-Jazeera, ribadisce nuovamente che Prigoizhin fosse a bordo del velivolo. Intanto la brigata Wagner, rivolgendosi su Telegram ai combattenti, chiede di "non fare stupidaggini e di non cadere preda delle emozioni".

I media di Kiev confermano l'identificazione del corpo di Yevgeny Prigozhin, dopo lo schianto aereo in cui si ritiene che sia morto.

"Fratelli! Al momento stiamo aspettando informazioni dai nostri comandanti. Non c'è bisogno di trarre conclusioni affrettate! Ora siamo tutti in preda alle emozioni, ma dobbiamo controllarci. Non fate stupidaggini", scrive la brigata Wagner.

Il sito di notizie Fontanka, di San Pietroburgo, riferisce che non sono riconoscibili i corpi delle 10 persone morte nello schianto del jet privato a bordo del quale, secondo l'Agenzia federale per il trasporto aereo, viaggiavano appunto il fondatore della Wagner Yevgeny Prigozhin e il comandante militare della compagnia privata Dmitry Utkin. Per il riconoscimento ufficiale saranno necessari i test del Dna.